Call of Duty Infinite Warfare: un leak anticipa l'arrivo dei match skill based?

I colleghi di SegmentNext hanno riportato nel corso della giornata un leak proveniente dai file interni degli sviluppatori di. A quanto pare, con uno dei prossimi update, potrebbero essere implementate le partite skill based all'interno delle modalità multiplayer online.

L'SBM (Skill Based Matchmaking) è al momento qualcosa che gli sviluppatori di Infinity Ward stanno testando, quindi è quantomeno plausibile immaginare di vederlo introdotto nel gioco nei prossimi mesi. Se questo dovesse diventare realtà, allora i giocatori potranno scegliere di prender parte alle partite online ponendo come criterio di ricerca prioritario il livello di abilità dei giocatori: un interessante tentativo, quindi, di riuscire a strutturare delle partite maggiormente competitive e meno sbilanciate.

In attesa di futuri aggiornamenti, ricordiamo che Call of Duty: Infinite Warfare è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.