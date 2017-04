Call of Duty Infinite Warfare: nuova patch con fix e bilanciamenti di gioco

Quest'oggi, Infinity Ward, sviluppatore di Call of Duty: Infinite Warfare, ha pubblicato una nuova patch per il suo sparatutto. Le novità includono principalmente alcune correzioni e migliorie per vari aspetti di gioco, compreso un bilanciamento per le mitragliette.

Per una panoramica di tutte le correzioni e migliorie apportate all'FPS pubblicato da Activision, vi rimandiamo al patch note ufficiale di Call of Duty: Infinity Warfare su reddit. A partire da oggi è inoltre disponibile per i giocatori PlayStation 4 Continuum, secondo DLC Map Pack che comprende quattro nuove mappe multiplayer e una nuova avventura per la modalità zombie chiamata Shaolin Shuffle.

Call of Duty: Infinite Warfare è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.