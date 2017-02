Call of Duty: Infinite Warfare: nuovi dettagli sul prossimo aggiornamento

Infinity Ward ha da poco pubblicato un Community Update con i dettagli del prossimo aggiornamento di Call of Duty: Infinite Warfare. Per cominciare, la software house ha comunicato che la feature degli emblemi personalizzati è stata rinviata poiché richiedeva ulteriori test, e con tutta probabilità giungerà a marzo.

Di seguito vi elenchiamo le novità introdotte con l’update:

● La visuale a 360° della propria attrezzatura da combattimento sarà attiva a partire dalla fine del mese;

● I contenuti del Quartermaster saranno aggiornati in modo regolare;

● Nuova missione di squadra;

● Nuovi prestigi;

● Novità per le serie di uccisioni;

● Infinity Ward condurrà dei sondaggi per permettere ai giocatori di scegliere le playlist in evidenza della settimana.

Call of Duty: Infinite Warfare è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.