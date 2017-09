Call of Duty Infinite Warfare: nuovo trailer per il DLC Retribution

hanno da poco pubblicato un nuovo trailer per ildi, disponibile a partire dal 12 settembre su

Il filmato mostra in azione tutte e quattro le mappe multi-giocatore introdotte dal nuovo contenuto: Carnage, ambientata in un circuito post-apocalittico; Heartland, una rivisitazione della popolare mappa Warhawk di Call of Duty: Ghosts; Altitude, collocata in un centro commerciale ai confini dell'universo e Depot 22, uno stagno che metterà alla prova i riflessi dei giocatori con scontri ravvicinati.

Il DLC Retribution per Call of Duty Infinity Warfare uscirà il 12 settembre su console PlayStation 4, e a seguire su PC e Xbox One.