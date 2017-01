Call of Duty Infinite Warfare: nuovo trailer per il DLC Sabotage

, il primo DLC di, uscirà domani, e cosìha deciso di pubblicare un nuovo trailer che mettesse in mostra le quattro mappe che verranno incluse nel pacchetto multiplayer del gioco tramite il contenuto scaricabile.

Il map pack introduce quindi Neon, Noir, Renaissance, e Dominion, con quest'ultima che si presenterà come un rifacimento della mappa Afghan, presente in Call of Duty: Modern Warfare 2. In aggiunta, Sabotage aggiunge nuovo contenuto per la modalità zombie, che vedrà la collaborazione dell'attore e regista Kevin Smith.

Lasciandovi alla visione del trailer che trovate in apertura di articolo, ricordiamo che Call of Duty: Infinite Warfare è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Il DLC Sabotage sarà disponibile per l'acquisto da domani, 31 gennaio.