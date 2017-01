Call of Duty Infinite Warfare: nuovo trailer (in italiano) per il DLC Sabotage

hanno pubblicato un nuovo trailer per, primo DLC di. Il filmato è incentrato sulla mappa Zombie, inclusa nel pacchetto scaricabile.

Dopo la fuga da Zombies in Spaceland, i nostri eroi vengono trasportati in un campeggio abbandonato... il luogo perfetto per il prossimo capolavoro dell'orrore di Willard Wyler. Riportati agli Anni '90, i quattro attori si ritrovano in nuovi ruoli con scenari inediti. Insieme, faranno squadra per fronteggiare le orde di zombie e il misterioso Slasher. Con l'aiuto di alcune brutali nuove armi e perfino del regista Kevin Smith, i nostri eroi potrebbero essere in grado di mettere fine alla follia di Redwoods.

Sabotage è il primo map pack di Call of Duty Infinite Warfare, disponibile dal 31 gennaio in esclusiva temporale su PlayStation 4, in seguito in arrivo anche su Xbox One e PC.