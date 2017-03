Call of Duty Infinite Warfare: Sabotage è disponibile su PC, PS4 e Xbox One

, il primo pacchetto mappe per, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.include quattro nuove epiche mappe Multigiocatore, inclusa una delle mappe più amate di sempre: Afghan di, reinterpretata per una nuova generazione.

Il DLC comprende anche "Rave in the Redwoods," nuovo capitolo dell’eccitante esperienza zombi di Call of Duty: Infinite Warfare, che continua la sua macabra narrativa e che, questa volta, porta i giocatori negli anni ’90.

Rave in the Redwoods accompagna i fan attraverso una nuova linea temporale che si svolge sulle sponde di un lago, in un campeggio estivo abbandonato. Tornano gli storici quattro personaggi, doppiati dagli stessi attori della storia originale, ma che interpretano nuovi ruoli, in perfetta linea con le atmosfere degli anni ’90; tra questi “l’Hip Hop Wannabe," "il Raver Kandi," "il Rocker Grunge," e "il Gangsta della Westside". Willard Wyler, l’enigmatico regista, ha ancora una volta intrappolato i personaggi in un insidioso film horror in cui i protagonisti devono combattere contro i non- morti, i raver zombi che hanno trasformato il campeggio in un incubo a suon di musica techno.

Oltre al contenuto zombi di Rave in the Redwoods, Sabotage include anche altre quattro mappe Multigiocatore:

Renaissance – Ambientata a Venezia, permette di giocare circondati dalla bellezza dell’architettura classica e dei palazzi. La mappa invita all’azione e al movimento continuo, per sfruttare al meglio le piccole “calle” della città più iconica del mondo.

Noir – Una mappa notturna e tetra, ispirata a una Brooklyn futuristica, con la classica impostazione "a tre corsie". Noir è una mappa piena di bar e parchi, che circondano una brutale piazza di scontro.

Neon – Un centro di allenamento virtuale, designato alla guerriglia urbana. Neon è una arena di battaglia unica e digitalizzata dove auto e altri elementi di disturbo compaiono dal nulla e i nemici si dissolvono in migliaia di pixel quando vengono sconfitti. Una grande corsia centrale perfetta per i cecchini, mentre il perimetro della mappa perfette veloci scontri faccia a faccia.

Dominion - Una reinterpretazione della classica mappa Afghan di Modern Warfare 2, che qui viene ambientata su Marte, Dominion mantiene tutti luoghi memorabili e la tipologia di gameplay dell'originale. Strutturata attorno a una nave spaziale caduta, Dominion permette di sfruttare al meglio il nuovo sistema di movimento di Infinite Warfare.

Il DLC Sabotage è disponibile da oggi per chi è in possesso del Season Pass di Call of Duty Infinite Warfare, e può essere acquistato singolarmente o all’interno delle versioni Legacy Pro e Digital Deluxe del gioco. Il Season Pass permette di avere quattro DLC di Infinite Warfare a prezzo scontato. I possessori del Season Pass riceveranno inoltre 10 lanci di rifornimenti rari e 1.000 materiali bonus per creare nuove armi prototipo. Avranno inoltre immediato accesso al fucile a energia R-VN da usare nel gioco nelle modalità Multigiocatore e Zombie.