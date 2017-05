Call of Duty Infinite Warfare si aggiorna con una nuova patch

ha pubblicato una nuova patch per: questo update risolve alcuni bug e problemi tecnici, tra cui delle problematiche con le animazioni, inoltre viene migliorata la stabilità generale del gioco.

Il changelog completo è disponibile a questo indirizzo, segnaliamo che la patch include anche nuovi contenuti per il Quartermaster, tra cui due nuove pistole, sedici prototipi e nuove skin. Ricordiamo che il secondo DLC di Call of Duty Infinite Warfare è ora disponibile su PlayStation 4 e arriverà su Xbox One e PC Windows a fine maggio.