Call of Duty Infinite Warfare è stato il gioco più venduto del 2016 negli USA

NPD ha pubblicato la classifica dei dieci giochi più venduti a dicembre e in tutto il 2016 in Nord America: in entrambi i casioccupa la prima posizione, un risultato decisamente positivo per lo sparatutto

I 10 giochi più venduti del 2016 in Nord America

Call of Duty Infinite Warfare è stato il gioco più venduto dello scorso anno, seguito da Battlefield 1 e The Division. Si dimostrano ancora particolarmente solide le vendite di GTA V, preceduto in classifica solamente da due sportivi di grande richiamo come Madden NFL 17 e NBA 2K17.

Call of Duty Infinite Warfare

Battlefield 1

The Division

NBA 2K17

Madden NFL 17

Grand Theft Auto V

Overwatch (esclusive le vendite di Battle.net)

Call of Duty Black Ops III

FIFA 17

Final Fantasy XV

I dieci giochi più venduti di dicembre 2016

Call of Duty: Infinite Warfare Final Fantasy XV Battlefield 1 Madden NFL 17 NBA 2K17 Watch Dogs 2 Grand Theft Auto V Pokemon Sole FIFA 17 Pokemon Luna

Per quanto riguarda il mese di dicembre, invece, Call of Duty Infinite Warfare occupa sempre la prima posizione della top ten USA, con Final Fantasy XV e Battlefield 1 a seguire. Madden NFL 17 e NBA 2K17 occupano la quarta e quinta posizione, seguiti da Watch Dogs 2, Grand Theft Auto V, Pokemon Sole, FIFA 17 e Pokemon Luna.