Call of Duty Infinite Warfare: un trailer per le 4 nuove mappe del DLC Continuum

hanno pubblicato un trailer per i contenuti di, il secondo pacchetto di mappe di, in arrivo su Playstation 4 il 18 aprile e in seguito su PC e Xbox One.

Il DLC include una nuova avventura Zombie intitolata Shaolin Shuffle e ambientata in quel di New York negli anni ’70, e quattro mappe inedite:

Turista – Un lussuoso resort con spa, Turista è ambientato nello scheletro gigante di una antica creatura. Con postazioni da cecchino sparse lunga la grandiosa cascata centrale, Turista vanta anche spazi interni molto stretti per i fan dei combattimenti ravvicinati e il tipico design a tre corsie.

Scrap – ambientato in una discarica abbandonata sulla Luna, presenta una combinazione di punti di osservazione e percorsi tattici che premiano i giocatori che combattono sia a corto che a lungo raggio.

Archive – Incontri veloci e frenetici dettano il passo in Archive, una galleria d'arte post futuristica dove scontri ravvicinati si affiancano ad ampi campi di battaglia all'aperto, in una grande mappa a tre corsie.

Excess – Arroccata sulla cima di un maestoso attico in una tentacolare città del futuro, Excess reinterpreta una mappa classica di Modern Warfare 2, Rust, di cui mantiene il ritmo serrato dei combattimenti.

La software house ha inoltre aperto i preordini e pubblicato una serie di screenshot che potete osservare nella galleria di seguito.