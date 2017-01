Call of Duty: Infinite Warfare: trailer per l'espansione Rave in the Redwoods

Il primo pacchetto di contenuti scaricabile per Call of Duty: Infinite Warfare è previsto su PlayStation 4 il 31 gennaio, e porterà con se importanti novità per la modalità zombie, divenuta ormai tradizione per lo sparatutto di Activision. Oggi vi proponiamo il trailer di Rave in the Redwoods, titolo della nuova avventura co-op.

I quattro protagonisti di Zombie in Spaceland vengono catapultati dagli anni ’80 agli anni ’90, in un campeggio estivo sulle rive di un lago. Il posto, apparentemente teatro di un film dell’orrore, si trasforma presto in un comico rave party, con tanto di luci al neon e disco music. Mentre cercheranno di svelare il malvagio piano di Wyler, gli attori della prima avventura zombie si ritroveranno ora in ruoli a loro inediti, assieme ad un ospite speciale.

Interpretando se stesso, infatti, prenderà parte alla lotta contro i non morti anche l’attore e regista di Clerks - Commessi - Kevin Smith, che si è detto entusiasta di prendere parte ad un videogioco, un sogno che rincorre dai tempi di Pitfall, quando desiderava essere slanciato e saltare coccodrilli.

Il DLC Sabotage, disponibile dal 31 gennaio su PlayStation 4, vedrà inoltre l’introduzione in Call of Duty: Infinite Warfare di quattro nuove mappe multigiocatore, ognuna con un look distintivo.