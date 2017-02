Call of Duty Infinite Warfare: weekend di gioco gratuito su Steam

Seha suscitato il vostro interesse ma siete ancora indecisi sull'acquisto, questa è l'occasione che fa per voi.ha infatti annunciato un weekend di gioco gratuito su Steam.

Il multiplayer del nuovo capitolo della longeva saga sparatutto sarà disponibile da stasera fino a domenica 26 febbraio alle 22:00 (ora italiana). Durante questo arco di tempo non sarà presente il level cap e avrete a disposizione tutte le armi. La modalità Zombie, invece, sarà assente. Nel caso decidiate di acquistare il titolo in futuro, ritroverete tutti i progressi compiuti. Segnaliamo, infine, che Call of Duty Infinite Warfare è in sconto su Steam fino al 2 marzo, al prezzo di 29,99 euro.