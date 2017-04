Call of Duty: Infinite Warfare: zombie si posta a New York con Shaolin Shuffle

Activision ha pubblicato un nuovo trailer per il prossimo DLC della modalità zombie in Call of Duty: Infinite Warfare, chiamato Shaolin Shuffle. Dopo essere passati per gli anni '80 di Zombies in Spaceland e negli anni '90 con Rave in the Woods, vediamo dunque quali avventure attendono i quattro attori protagonisti della modalità.

Il DLC trasporta gli inconsapevoli eroi indietro nel tempo, in una New York anni '70 pienza zeppa di zombie che praticano... il kung-fu. Shaolin Shuffle sarà incluso nel DLC pack 2, che comprenderà inoltre quattro nuove mappe. Per non farvi trovare impreparati davanti a orde di non morti, Lee Ross, sviluppatore presso Infinity Ward, offre alcuni preziosi consigli.

Call of Duty: Infinite Warfare è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One; i nuovi contenuti DLC saranno pubblicati prima sulla console di Sony il 18 aprile, e a seguire su tutte le altre piattaforme.