Call of Duty Modern Warfare Remastered: annunciato il Variety Pack

ha annunciato ildi, in arrivo su PlayStation 4 il 21 marzo, e su PC e Xbox One in un secondo momento.

Il contenuto includerà quattro mappe provenienti dal titolo originale, qui appositamente rivisitate e arricchite per la versione rimasterizzata del gioco. Di seguito, le descrizioni delle mappe.

Broadcast: ambientata nell’emittente TV della missione “Charlie non fa surf” della campagna, questa mappa è include un mix tra stretti corridoi e spazi aperti. Fuori dall’emittente, il parcheggio mette a disposizione lunghe traiettorie ideali per i cecchini, mentre una volta all’interno, stretti corridoi e una sala piena di computer sono il luogo ideale per lo scontro ravvicinato.

Chinatown: ambientato in un nebbioso quartiere, questa mappa notturna è illuminata da insegne al neon lampeggianti e una luna piena. Una rivisitazione della mappa originale “Carentan” del multiplayer di Call of Duty, in cui i giocatori dovranno stare attenti mentre camminano per le strade, perché quasi ogni palazzo della mappa può essere utilizzato come nascondiglio per i cecchini.

Creek: ambientato in un ampio villaggio devastato dalla guerra, dove nascondersi bene può fare la differenza tra vivere e morire, un enorme burrone divide la mappa in due parti. Ampi spazi e una grande foresta da usare come copertura, fanno di questa mappa il luogo ideale per i cecchini e gli scontri da lontano.

Killhouse: un piccolo magazzino d’addestramento pieno di modelli di palazzi che possono essere utilizzati come copertura. Aspettatevi frenetici e feroci scontro a fuoco e combattimenti ravvicinati. almeno hai le descrizioni delle mappe.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. In calce, trovate alcune immagini tratte dalle mappe che saranno incluse nel Variety Pack.