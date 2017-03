Call of Duty Modern Warfare Remastered celebra la festa di San Patrizio

celebra lacon una serie di nuovi contenuti. Una celebrazione che terminerà il 3 Aprile, durante la quale tutti i giocatori avranno accesso a una mappa gratuita,, una versione modificata di, che per l’occasione sfoggia una luminosa e verdeggiante zona di combattimento.

La mappa include anche delle sfide che permettono ai giocatori di guadagnare delle skin a tema per le loro armi, Folium e Prism. I giocatori riceveranno inoltre un lancio di rifornimenti gratuito per ogni settimana, per riceverlo basterà semplicemente accedere al gioco.

Gli utenti di Call of Duty Modern Warfare Remastered potranno infine acquistare tanti nuovi oggetti a tema come mirini, mimetiche, biglietti da visita ed emblemi, e potranno sbloccare Darren Graves Cosgrave come personaggio giocabile.