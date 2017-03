Call of Duty Modern Warfare Remastered: polemiche per il prezzo del nuovo DLC

Nella giornata di ieri,ha annunciato ilper, DLC a pagamento che sta facendo discutere non poco la community di Call of Duty, secondo quanto riportato da Gamepur.

Sembra, infatti, che alcuni utenti non abbiano gradito la scelta di pubblicare un contenuto scaricabile a pagamento per un gioco rimasterizzato, inoltre viene segnalato il fatto che il prezzo sia notevolmente aumentato rispetto alla "vecchia versione" del DLC: nel 2008, il pacchetto aveva un prezzo pari a 9,99 dollari, salito fino a 14,99 dollari.

Su YouTube, il trailer del Variety Map Pack ha ricevuto oltre 5.000 dislike in poche ore, con commenti particolarmente negativi per la scelta di pubblicare un "vecchio" DLC a pagamento anzichè renderlo scaricabile gratuitamente. Dobbiamo sottolineare, in ogni caso, come il lavoro svolto dal team sia andato ben oltre il semplice aggiornamento del comparto tecnico, gli sviluppatori hanno infatti rivistato e corretto anche vari aspetti delle mappe per aggiornarle agli standard attuali.