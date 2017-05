Call of Duty Modern Warfare Remastered uscirà il 20 giugno su PlayStation 4?

Nuova conferma per quanto riguarda l'arrivo dell'edizione standalone di: in passato, alcuni rivenditori europei avevano inserito il gioco in listino e lo stesso ha fatto oggi Amazon Japan.

La divisione giapponese di Amazon ha inserito il prodotto in catalogo nella sezione "Giochi Import". La data di uscita indicata dal rivenditore è il 20 giugno per la versione PlayStation 4 e il 20 luglio per quella Xbox One, che uscirebbe dunque un mese dopo, in linea con la partnership stretta tra Sony e Activision.

Al momento, Call of Duty Modern Warfare Remastered è disponibile solamente come parte del pacchetto Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition, nessuna conferma diretta riguardo l'esistenza di una versione standalone, la cui uscita sembra essere imminente.