Call of Duty: Modern Warfare Remastered è disponibile in versione standalone su Playstation 4 già dal 27 giugno e quest'oggi il publishere lo studio di sviluppohanno annunciato la data di uscita su Xbox One.

L'apprezzato sparatutto in prima persona sarà disponibile sulla console di Microsoft a partire dal 27 luglio al prezzo di 39.99 euro, precisamente un mese dopo rispetto alla piattaforma di Sony. La versione PC rimane, per il momento, ancora senza una data di uscita. Restiamo dunque in attesa di eventuali novità. Per tutti i dettagli su Call of Duty: Modern Warfare Remastered, vi consigliamo di leggere la recensione sulle nostre pagine.