Call of Duty Modern Warfare Remastered: al via l'evento di San Patrizio

Come annunciato dacelebrerà la festa di San Patrizio con un evento in-game che aggiunge una mappa gratuita e un nuovo personaggio da sbloccare. L'evento a tema è disponibile a partire da oggi: ve lo presentiamo nel trailer riportato in cima.

Intitolato Operation: Shamrock & Awe, l'evento di Call of Duty Modern Warfare Remastered dedicato a San Patrizio sarà disponibile da oggi fino al 3 Aprile. Durante questo periodo ogni giocatore riceverà un Supply Drop gratuito ogni settimana, potrà accedere a una nuova mappa chiamata Daybreak (si tratta di una versione modificata di Downpour) e sbloccare nuove ricompense, incluso il personaggio giocabile di Darren "Graves" Cosgrave (potete vederlo nell'immagine proposta in basso). Una buona occasione per tornare a giocare qualche partita su Call of Duty Modern Warfare Remastered?