Call of Duty MW Remastered sarà disponibile singolarmente dal 23 giugno?

Due rivenditori tedeschi (GameNatix e SpieleGrotte) hanno inserito in listino le versioni fisiche per Xbox One, PlayStation 4 e PC di, titolo fino ad ora disponibile esclusivamente per i possessori della Legacy Edition di

Secondo quanto riportato dai due negozi in questione, Call of Duty Modern Warfare Remastered sarà disponibile in versione scatolata dal 23 giugno su tutte le piattaforme citate, al prezzo di 39,99 euro. Non è chiaro se il gioco conterrà anche il Variety Map Pack, normalmente venduto a 14,99 euro.

Nelle scorse settimane, anche GameFly aveva inserito il gioco nei propri listini, con uscita prevista per il mese di giugno. Al momento, Activision non ha ancora annunciato nulla a riguardo, vi invitiamo quindi a prendere la notizia con le dovute precauzioni.