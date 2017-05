Call of Duty MW Remastered sarà disponibile singolarmente dal mese di giugno?

ha fatto la sua comparsa nei listini del rivenditore GameFly. La pagina del prodotto è rimasta online solamente per pochi minuti ma Charlie-Intel è riuscito a salvare uno screenshot della pagina in questione.

Secondo quanto riportato da GameFly, Call of Duty Modern Warfare Remastered sarà disponibile in versione singola dal 20 giugno su PlayStation 4 e dal 20 luglio anche su Xbox One e PC Windows, con trenta giorni di esclusiva temporale sulla console Sony.

Al momento, Activision non ha ancora annunciato nulla a riguardo e Modern Warfare Remastered è disponibile solamente per i possessori di Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition. Restiamo in attesa di eventuali chiarimenti riguardo l'uscita di una versione standalone.