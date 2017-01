Call of Duty è stato il franchise più venduto a livello mondiale nel 2016

annuncia con orgoglio cheè stato il franchise più venduto a livello mondiale nel 2016. Si tratta della settimana volta nelle ultime otto che lo sparatutto diriesce ad ottenere tale risultato.

"Call of Duty è stato il franchise n.1 al mondo nel 2016", recita il comunicato di Eric Hirshberg, CEO di Activision. "Siamo grati ai giocatori per aver permesso a Call of Duty di essere di nuovo in cima, e riconosciamo quanto sia raro fare una cosa del genere - anno dopo anno. Questo è il motivo per cui continuiamo a consegnarvi esperienze di gioco innovative e un gameplay degno dei migliori fan al mondo. E abbiamo davanti a noi un entusiasmante 2017".

Nonostante Call of Duty: Infinite Warfare abbia registrato un calo di vendite rispetto ai passati episodi della serie, risulta essere ancora una grande fonte di incassi per Activision, essendosi piazzato anche in cima alla classifica dei giochi più venduti nel 2016 negli USA.