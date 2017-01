Call of Duty World League: annunciati gli eventi della stagione 2017

Lacontinua a crescere e quest’anno sono previsti quattro nuovi eventi europei: CWL London (28-29 gennaio) organizzato da Gfinity, CWL Paris Open (17-19 febbraio) organizzato da ESWC, seguiti dalla CWL Birmingham Open (14-16 aprile) organizzata da Multiplay, e dalla CWL Sheffield Open (24-25 giugno) organizzata da EGL.

Gli eventi CWL di Londra, Birmingham e Sheffield saranno le tappe europee ufficiali di avvicinamento alla CWL Championship, l’appuntamento più importante dell’anno. A queste tappe, riservate ai team europei, si aggiunge la CWL Paris Open che permetterà ai team di tutto il mondo di volare a Parigi per puntare alla vittoria dei 100.000 $ di montepremi e per ottenere importantissimi CWL Pro Points, indispensabili per qualificarsi alla CWL Global Pro League, che inizierà ad aprile, e alla CWL Championship, nella seconda parte del 2017.



Nella sua stagione inaugurale, la Call of Duty World League ha visto sfidarsi più di 1.000 team; i 32 team più forti al mondo hanno poi avuto l’opportunità partecipare al World Championship durante l’ultimo Call of Duty XP, dove il Team EnVyUs ha trionfato dopo una serrata finale contro il team europeo Splyce. Nel corso dell’anno, la competizione ha tenuto con il fiato sospeso i fan di tutto il mondo, che hanno assistito allo streaming delle sfide per oltre 1,1 miliardi di minuti e oltre 100 milioni di visualizzazioni. Inizia quindi un nuovo anno di competizione all’ultimo respiro, in cui i team di tutto il mondo si sfideranno per essere incoronati come nuovi campioni della CWL.