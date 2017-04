Call of Duty World War 2: un cartellone promozionale conferma la data di uscita

AllGamesDelta ha fotografato un cartellone promozionale diaffisso in queste ore alla stazione Gare Saint-Lazare di Parigi. Il poster sembra confermare la data di uscita del gioco, il cui lancio è previsto per il 3 novembre 2017.

Nella giornata di ieri sono trapelati altri poster che riportavano la stessa data, dando quindi ulteriore credito a questa indiscrezione. Call of Duty WWII è stato annunciato venerdì scorso con un'immagine teaser, il primo trailer verrà diffuso mercoledì 26 aprile alle 19:00, ora italiana.

Con questo nuovo episodio, Activision abbandona il setting futuristico degli ultimi capitoli della saga per tornare all'ambientazione storica tanto richiesta dai fan. Non ci resta che attendere poco più di 24 ore per tutti i dettagli su Call of Duty World War 2.