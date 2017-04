Durante l'evento di reveal diha confermato che il lancio del gioco (previsto per il 3 novembre 2017) sarà anticipato da una Closed Beta che partirà "", sebbene una finestra temporale precisa non sia stata comunicata.

Call of Duty WWII arriverà nei negozi il 3 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, la Closed Beta si terrà su tutte le piattaforme, con accesso anticipato per gli utenti PlayStation, come confermato dalle prime foto della Pro Edition.

Il primo trailer di Call of Duty World War 2 permette di dare uno sguardo alle ambientazioni e ai principali personaggi del nuovo sparatutto di Sledgehammer Games.