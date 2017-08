Call of Duty WW2 Beta: date, orari e contenuti su PlayStation 4 e Xbox One

Prende il via oggi la Beta Privata di, in anteprima temporale su PlayStation 4. La Beta Chiusa partirà su Xbox One il primo settembre, inoltreha confermato che la fase di test sarà attiva anche su PC, sebbene al momento non siano state diffuse date precise per questa piattaforma. Di seguito, tutte le informazioni sulla versione di prova di

Call of Duty WWII: Date della Beta

Quando inizierà la Beta di Call of Duty WWII? La fase di test aprirà ufficialmente il 25 agosto alle 19:00 (ora italiana) in anteprima su PlayStation 4 e terminerà lunedì 28 agosto alla stessa ora. Dopo una breve pausa, la Closed Beta aprirà nuovamente dall'1 al 4 settembre su PS4 e Xbox One.



Al momento non ci sono conferme riguardo la data di partenza della fase di test su PC, Activision ha tuttavia confermato che una prova verrà resa disponibile prima del lancio anche su Windows.



Call of Duty WW2 Beta Come Partecipare

La Closed Beta di Call of Duty WWII è aperta a tutti coloro che hanno effettuato il preordine di una qualsiasi edizione del gioco. Effettuando la prenotazione della copia fisica, i giocatori hanno ricevuto un codice da 13 cifre da riscattare a questo indirizzo, chi ha effettuato il preorder dell'edizione digitale invece potrà scaricare il client automaticamente da Xbox Store e PlayStation Store.



Per giocare non sono richiesti abbonamenti a PlayStation Plus e Xbox LIVE Gold. Il preload del client è già disponibile su PlayStation Store, tutti coloro che parteciperanno alla Beta riceveranno uno special pacchetto di ringraziamento contenente una Calling Card, un elmetto e un emblema da usare nel gioco.

Contenuti Call of Duty World War 2 Beta

La Beta Chiusa di Call of Duty World War 2 permetterà di testare la modalità multiplayer a squadre War (Guerra) nella mappa Operation Breakout. Inoltre, saranno disponibili anche le modalità Team Deathmatch, Punto Critico e Dominio giocabili nelle mappe Gibilterra, Pointe Du Hoc e Ardenne. Cinque invece le divisioni tra cui scegliere, ovvero Infantry, Airbone, Armored, Mountain ed Expeditionary. Non sarà invece possibile testare in alcun modo l'incipit della campagna e la modalità Zombie.



Ricordiamo che Call of Duty WWII sarà disponibile dal 3 novembre 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC, restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye.it per tutte le novità e gli aggiornamenti sulla Beta e sul gioco.