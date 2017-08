Call of Duty WW2: la Beta gira a risoluzione dinamica su PS4 e PS4 Pro

Con l'arrivo delladi, VG Tech ha condotto le prime analisi tecniche sulle versionidel nuovo FPS di Sledgehammer Games. La versione di prova del titolo gira a una risoluzione dinamica su entrambe le console Sony.

Mentre sul modello Standard di PlayStation 4 il gioco viene renderizzato a una risoluzione dinamica compresa tra 960×1080 e 1920×1080, la versione PlayStation 4 Pro di Call of Duty WW2 riesce a mantenere un range compreso tra 1440×1620 e 2880×1620. Come potete vedere nel filmato riportato in cima alla notizia, inoltre, la Closed Beta ha mostrato un frame rate abbastanza solido su entrambe le piattaforme.

Naturalmente, per analisi più approfondite attendiamo la versione completa del gioco. Ricordiamo che Call of Duty WW2 uscirà il 3 novembre su PC, PS4 e Xbox One.