Per quantonon ne abbiano ancora fatto parola, la copertina di, apparsa sul listino di GAME , conferma che lo sparatutto ambientato nella Seconda Guerra Mondiale supporterà Xbox One X.

Sulla console premium di Microsoft, Call of Duty WW2 supporterà la risoluzione 4K (non è ancora chiaro se nativa o upscalata/dinamica), l'High Dynamic Range e probabilmente altre feature di cui verremo a sapere in seguito ad un comunicato ufficiale.

Ricordiamo che Call of Duty WW2 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 3 novembre 2017. Recentemente, Activision ha pubblicato due nuovi trailer dedicati alla campagna single player.