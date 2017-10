Call of Duty WW2 cerca volontari per il Lucca Comics & Games

: Con una sorta di dispaccio militare,hanno invitato i fan diad "arruolarsi" tramite le pagine social per presenziare e rappresentare il gioco al Lucca Comics & Games.

Quasi ci siamo! Le truppe di Call of Duty WWII entreranno a Lucca Comics & Games il prossimo 1 novembre, insediandosi in zona Porta Santa Maria, dove sorgerà il nostro head quarter. Per il prossimo 3 novembre servono soldati!

Questi gli indirizzi in caso foste interessati a partecipare all'iniziativa:

Da pochi minuti sono aperti gli arruolamenti, che avverranno esclusivamente tramite ‘social network’. A tutti quelli che decideranno di servire la causa di COD WWII, verrà assegnata una divisa americana, impartito un addestramento militare completo che prevede l’utilizzo di armi e la conoscenza dei mezzi miliari e molto altro. Per diventare soldato per un giorno sarà sufficiente seguire i social delle principali pagine di fan di Call of Duty intervenendo sotto il post dedicato con una semplice frase: "Mi Arruolo Per Lucca".