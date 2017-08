Call of Duty WW2: confermata una fase di Beta su PC

In una recente discussione avviata nel sub-reddit del gioco, il co-founder diMichael Condrey ha confermato cheavrà una fase di Beta anche su PC.

Condrey non ha purtroppo rivelato altre informazioni utili; non conosciamo quindi le date in cui la fase di test si svolgerà, né sappiamo se questa sarà legata ai pre-order del gioco come avviene per le versioni PlayStation 4 e Xbox One.

Ricordiamo che dal 23 al 25 agosto si terrà la Beta dedicata ai giocatori PS4: a tal riguardo, rendiamo noto che il pre-load del client è già disponibile per il download sul PlayStation Store. Dall'1 al 4 settembre, una seconda Beta avrà luogo su PS4 e Xbox One, anche in questo caso accessibile tramite la preordinazione di una copia dello sparatutto.

Call of Duty WW2 uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 3 novembre. Per tutte le informazioni sul gioco, vi invitiamo a consultare la nostra ampia Anteprima.