Call of Duty WW2: confermati i personaggi femminili nel multiplayer

In realtà non si tratta di una novità assoluta per la serie, visto che i personaggi femminili selezionabili nel multiplayer sono stati introdotti per la prima volta in Call of Duty Ghost, ma visto che il prossimo capitolo sviluppato da Sledgehammer Games sarà ambientato durante la seconda guerra mondiale, la conferma di questa feature non era del tutto scontata. Negli ultimi giorni sono emerse tantissime informazioni su Call of Duty WW2: gli sviluppatori hanno parlato della campagna in singolo, del comparto multiplayer e dell'importanza che i personaggi rivestiranno nella storia.

Il gioco uscirà il 3 Novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC