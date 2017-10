Se avete effettuato il preordine dida Xbox Store potrete effettuare il preload del gioco a partire da oggi. Il file può essere scaricato in anticipo ma non potrà ovviamente essere avviato fino al 3 novembre, data di lancio ufficiale del nuovo COD.

Secondo quanto riportato da un utente di Reddit, il download pesa 45 GB, una dimensione non particolarmente elevata e in linea con gli standard degli attuali giochi Tripla A. Il file probabilmente non include gli assets per Xbox One X, non è escluso che una patch che ottimizzi il gioco per la nuova console possa essere pubblicata in tempo per il lancio, previsto per il prossimo 7 novembre.