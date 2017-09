ha pubblicato due nuovi trailer didedicati agli alleati che ci affiancheranno durante la Campagna single player. Stiamo parlando di Rousseau, leader della resistenza francese, e del maggiore Major Arthur Crowley, membro dei servizi segreti britannici.

Ricordiamo che Sledgehammer Games ha pubblicato anche il trailer ufficiale della Campagna e quattro teaser trailer per i personaggi che ne saranno protagonisti. Call of Duty: WW2 racconta le vicende del soldato Ronald "Red" Daniels, una giovane recluta della Prima Divisione Fanteria americana in battaglia durante il fatidico D-Day, uno dei più grandi sbarchi della storia. Il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 3 novembre su PC, PS4 e Xbox One.