Call of Duty WW2: due video gameplay per la War Mode (mappa Operation Breakout)

Torna a mostrarsi in azione, nuovo capitolo della fortunata serie sparatutto di, che quest'anno ci porterà a rivivere il secondo conflitto mondiale. Nello specifico, trovate in testata e in calce all'articolo due nuovi video gameplay dedicati alla modalità multiplayer online

Operation Breakdown sarà l'unica mappa selezionabile per i match giocati in War Mode: qui, gli Alleati dovranno conquistare una roccaforte nazista per farne una base operativa, dalla quale poi sarà possibile costruire un ponte per attaccare la più vicina città e respingere le forze anti-aeree tedesche.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che COD World War II uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 3 novembre, la Beta si terrà invece a partire dal 25 agosto. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla nostra Prova di Call of Duty WW2 dalla Gamescom.