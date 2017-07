Call of Duty WW2: emerge un nuovo teaser per la modalità zombie

Pubblicato un nuovo video teaser della durata di 25 secondi per la modalitàdi. Il trailer si presenta come un'estensione del filmato che è statoe successivamente rimosso nel corso degli ultimi giorni.

Il teaser è stato pubblicato sul canale twitter ufficiale di Call of Duty, affiancato al nome di un castello tedesco realmente esistente (Mittelburg): ve lo abbiamo riportato in calce alla notizia. Il video mostra le strade desolate di una cittadina abbandonata, ripresa con una telecamera in bianco e nero, almeno fino a quando il cameraman non viene attaccato da uno zombie.

Evidentemente siamo di fronte a una delle ambientazioni della nuova modalità Zombie di Call of Duty WW2. Per saperne di più non rimane che attendere il reveal ufficiale atteso per la giornata di oggi durante il Comic-Con di San Diego.