Call of Duty WW2: un leak svela dettagli sulla campagna e sulla modalità co-op

Nella giornata di ieri,ha annunciato l'arrivo di, nuova iterazione della storica serie sparatutto, quest'anno in mano agli sviluppatori diimpegnati a ricreare il secondo conflitto mondiale. Nessuna informazione è stata però diffusa nei riguardi dei contenuti di gioco, con un reveal completo atteso per il 26 aprile.

Nelle ultime ore, tuttavia, è emerso online un leak che ci va ad anticipare una consistente quantità di dettagli sulla campagna del titolo, e non solo. Dal materiale promozionale di un retailer non meglio identificato, scopriamo innanzitutto maggiori informazioni sull'ambientazione storica: "Sbarca in Normandia durante il D-Day e combatti attraverso l'Europa nelle più iconiche location durante la più monumentale delle guerre".

Dalle descrizioni, apprendiamo inoltre che sarà presente una story mode standalone completamente dedicata alla co-op: "Call of Duty WW2 co-operative mode. Gioca con i tuoi amici in questa nuova esperienza piena di sorprendenti e adrenalici momenti".

Tra le altre informazioni di rilievo, scopriamo inoltre che, similmente a quanto accaduto con i più recenti titoli, i pre-order del gioco concederanno accesso ad una Closed Beta che si terrà prima della release finale.

Precisiamo che nulla di quanto emerso è stato confermato ufficialmente da Activision e Sledgehammer. Attendiamo a questo punto il reveal ufficiale del 26 aprile per scoprire maggiori informazioni.