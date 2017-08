Call of Duty WW2: nuove informazioni sulla campagna e sulla modalità zombie

L'ultimo numero di Game Informer contiene diversi dettagli interessanti sulla Campagna single player e sulla modalitàdi, il nuovo fps della celebre saga bellica ambientato nella seconda guerra mondiale.

Stando a quanto riportato nell'articolo della rivista, la Campagna di Call of Duty WW2 avrà una certa enfasi sul senso di collaborazione con i compagni di squadra. Per fare un esempio, l'assenza del sistema di rigenerazione automatica della salute ci costringerà a rimanere a stretto contatto con gli alleati, contando su di loro per il rifornimento di munizioni e kit medici.

Per quanto riguarda Nazi Zombies, apprendiamo che la modalità metterà a disposizione diverse tipologie di obiettivi, assicurando una buona varietà di gioco e di approcci alle missioni. Oltretutto, anche i morti viventi potranno essere uccisi in molti modi diversi.

Come vi abbiamo già segnalato in un altra notizia, l'ultimo numero di Game Informer contiene diversi dettagli su Headquarters, il nuovo spazio social messo a disposizione in Call of Duty WW2. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 3 Novembre su PC, PS4 e Xbox One.