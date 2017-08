Call of Duty WW2: nuovi dettagli sullo spazio social Headquarters

L'ultimo numero di Game Informer contiene una serie di informazioni interessanti su, il nuovo spazio social diche sarà in grado di ospitare fino a 48 giocatori contemporaneamente. Gli utenti avranno modo di accedere a diverse attività.

Tanto per cominciare, Game Informer ha fornito una descrizione introduttiva di Headquarters, confermando che lo spazio social sarà ambientato a 3 giorni di distanza dal D-Day, presentandosi come una piattaforma di lancio per la maggior parte delle operazioni militari condotte dagli alleati. I giocatori, dunque, potranno osservare al suo interno molti veicoli, scorte di rifornimento e altro ancora.

Di seguito vi elenchiamo una lista con le attività che potranno essere svolte nello spazio social di Headquarters:

Si potranno acquisire quest giornaliere e settimanali.

I giocatori che prenderanno parte a tutte le attività social riceveranno ulteriori rifornimenti.

Si può dare un'occhiata alle leaderboards, controllare la nostra mail, ispezionare gli altri giocatori, usare le emote, controllare le news di Call of Duty, oppure guardare gli streaming dall'interno di un teatro virtuale.

Si può formare un gruppo di giocatori con cui partecipare alle attività multiplayer e zombie .

. Si possono "scalciare" alcuni oggetti sparsi in giro, come una palla da calcio.

Ci saranno anche gli eventi dinamici, come per esempio le offensive anti-aeree contro i raid nemici.

Potrebbero arrivare anche gli eventi stagionali.

Si potranno aprire le ricompense con gli oggetti cosmetici (loot box).

Gli elementi cosmetici saranno contestualizzati in base al periodo dell'anno in cui verranno rilasciati.

Curiosamente, tra le attività possibili all'interno di Headquarters, gli utenti gioveranno anche dal guardare gli altri giocatori mentre aprono i proprio loot box, visto che in questo modo sarà possibile ottenere alcuni premi. Ricordiamo che Call of Duty WW2 uscirà il prossimo 3 Novembre su PC, PS4 e Xbox One.