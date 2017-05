Call of Duty WW2: oltre 16 milioni di visualizzazioni per il primo trailer

Il trailer di debutto diha riscosso un ottimo successo su YouTube: al momento il video (caricato il 26 aprile scorso, giorno di reveal del gioco) può contare su 16.117.861 visualizzazioni.

Da segnalare anche il buon successo di critica con 941.802 like e e meno di 100.000 non mi piace (83.870), dati che testimoniano il notevole interesse della community per questo nuovo capitolo della saga, che tornerà all'ambientazione storica dopo qualche anno di episodi a tema futuristico.

Call of Duty World War 2 uscirà il 3 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, i preordini sono attualmente aperti, effettuato il preorder si riceverà l'accesso anticipato alla Beta Privata.