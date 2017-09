Call of Duty WW2: Open Beta PC disponibile per il preload su Steam

hanno reso disponibile per il preload il client dell'Open Beta disu Steam. A partire da oggi è dunque possibile scaricare il file, del peso di circa 25 GB, così da essere pronti a giocare per il day one della Beta.

La fase di test partirà il 29 settembre e terminerà il 2 ottobre, in questo lasso di tempo sarà possibile provare le principali modalità multiplayer, tra cui Guerra, una delle più apprezzate nella Beta per PlayStation 4 e Xbox One. Di seguito, i requisiti di sistema indicati da Activision:

OS: Windows 7 64-Bit o superiore

CPU: Intel Core i3 3225 or equivalente

RAM: 8 GB RAM

HDD: 25 GB di spazio libero su disco

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB o AMD Radeon HD 7850 2GB

DirectX 11

Connessione Internet richiesta

Scheda audio compatibile DirectX

Call of Duty WWII sarà disponibile dal 3 novembre su PC, Xbox One e PlayStation 4.