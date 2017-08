Call of Duty WW2: pre-load della Beta disponibile su PlayStation 4

Il pre-load della Beta diè da ora disponibile per i possessori di PlayStation 4 che abbiano effettuato il pre-order del nuovo sparatutto di

Questa prima fase di test, dedicata esclusivamente ai giocatori PlayStation 4, avrà ufficialmente inizio venerdì 25 agosto (ore 19:00) per poi terminare lunedì 28 agosto (ore 19:00). Una seconda sessione si terrà invece dall'1 al 4 settembre su PS4 e Xbox One (anche in questo caso sarà necessario aver effettuato il pre-order del gioco).

Nella Beta di Call of Duty WW2 potrete provare tre mappe di gioco; le modalità Team Deathmatch, Domination, Hardpoint e Guerra; ed infine le Divisioni Infantry, Airborne, Armored, Mountain ed Expeditionary. Headquarters, ovvero lo spazio sociale di Call of Duty WWII, non sarà presente all'interno della beta.

Call of Duty WW2 uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 3 novembre 2017.