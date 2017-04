Call of Duty WW2: primo sguardo al Quartier Generale

Una dellesarà il, il nuovo spazio sociale in cui i soldati potranno riunirsi dopo le battaglie. Charlie-Intel ha pubblicato una GIF che permette di dare uno primo sguardo all'Headquarters.

Il nuovo spazio sociale permetterà ai soldati di interagire tra loro e di avere uno spazio per organizzare gli scontri ed equipaggiarsi a dovere prima di una nuova battaglia. Al momento non sappiamo quanti soldati potranno entrare nel Quartier Generale, Sledgehammer non ha rivelato ulteriori dettagli, limitandosi a dichiarare che scopriremo tutto nel corso dell'E3 di Los Angeles.

Call of Duty World War 2 è atteso per il 3 novembre su PlayStation 4, Xbo One PC, Activision ha già aperto i preordini, effettuando il preorder si riceverà l'accesso alla Beta Privata, al via in anticipo su PS4.