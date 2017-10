Call of Duty WW2: pubblicata la lista completa dei Trofei

Su PSN Profiles è stata pubblicata la lista completa dei trofei di, permettendoci di conoscere in anticipo gli obiettivi proposti dal gioco nella Campagna single player, nel comparto multiplayer e nella modalità Zombie.

I trofei sono in tutto 51, ripartiti fra 38 Bronzi, 10 Argenti, 2 Ori e naturalmente il trofeo di Platino. Gli obiettivi richiedono di completare un certo numero di azioni all'interno della Campagna, per esempio interagendo con i compagni di squadra, con l'immancabile trofeo d'oro ottenibile completando il gioco al livello di difficoltà Veterano.

Per quanto riguarda il multiplayer e la modalità Zombie, ci sono una serie di obiettivi legati al numero di uccisioni e all'utilizzo di un certo tipo di arma. La lista completa dei trofei può essere consultata a questo indirizzo. Ricordiamo che Call of Duty WW2 uscirà il 3 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.