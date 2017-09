Call of Duty WW2: pubblicato il trailer ufficiale della Campagna

ha pubblicato il trailer ufficiale della Campagna di, permettendoci di gettare uno sguardo ravvicinato agli scenari di guerra e ai personaggi che faranno da sfondo alla vicenda raccontata nel gioco. Il filmato è doppiato completamente in italiano: lo trovate in cima.

Call of Duty: WW2 racconta la storia del soldato Ronald "Red" Daniels, una giovane recluta della Prima Divisione Fanteria americana alla sua prima esperienza in battaglia durante il fatidico D-Day, uno dei più grandi sbarchi di sempre. Sopravvissuti alle trincee della Normandia, Red e la sua squadra dovranno sfondare le linee nemiche in battaglie leggendarie, come quella della Foresta di Hürtgen e l'Offensiva delle Ardenne, per spingersi fino al cuore della Germania.

Ricordiamo che il gioco uscirà il 3 novembre su PC, PS4 e Xbox One.