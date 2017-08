Call of Duty WW2 punta a diventare il 'Salvate il Soldato Ryan' dei videogiochi

Durante una recente intervista pubblicata sull'ultimo numero di Gamesmaster,ha espresso la speranza chepossa diventare ildei videogiochi, in parte grazie alla potenza hardware offerta dagli attuali sistemi.

"Lo speriamo. È una nuova generazione di giochi per console. Abbiamo a disposizione una potenza hardware a cui non potevamo accedere con gli ultimi capitoli ambientati nella seconda guerra mondiale. Quindi possiamo fare di più per immergere i giocatori. Sarà molto eccitante per gli utenti che non hanno mai giocato un Call of Duty ambientato in questo conflitto. Speriamo che possa diventare un punto di riferimento nel loro immaginario. Se per i giocatori diventasse quello che 'Salvate il Soldato Ryan' è stato per me, allora avremo raggiunto un grande obiettivo. Questo è ciò che stiamo cercando di ottenere.

Abbiamo realizzato un nuovo sistema per l'illuminazione, l'audio, le animazioni facciali e le distruzioni ambientali. È stata una grande spinta per noi. Ora stiamo davvero spremendo ogni goccia di potenza da queste piattaforme, siamo molto orgogliosi del risultato finale." dichiara Michael Condrey di Sledgehammer Games.

Nel corso dell'intervista, Glen Schofield ha aggiunto: "Da quando esistono i videogiochi, non saprei dire se qualcosa sia stato in grado di catturare l'epicità di queste battaglie come su Playstation 4 e Xbox One in questo momento. Cinque anni fa non avremmo mai potuto fare quello che siamo in grado di fare oggi, ed è una cosa davvero eccitante. Sembra tutto più moderno.

La potenza hardware ci permette di fare di più. Disponiamo di molti tool proprietari che ci aiutano nello sviluppo, come la fotogrammetria per ottenere un grado di realismo maggiore per il comportamento degli oggetti."

Ricordiamo che Call of Duty WW2 uscirà il prossimo 3 Novembre su PC, PS4 e Xbox One. Sulle nostre pagine trovate le ultime informazioni rilasciate sulla Campagna e sulla modalità Zombie.