Call of Duty WW2: quattro nuovi video gameplay per le modalità multiplayer

Direttamente dalla Gamescom 2017 di Colonia vi proponiamo quattro nuovi video gameplay didedicati al comparto multiplayer, gettando uno sguardo sulle varie mappe e sulle modalità di gioco disponibili.

In cima alla notizia vi abbiamo riportato la seconda parte della modalità War giocata nella mappa Breakout, mentre in basso potete dare un'occhiata alla modalità Hardpoint nella mappa Gibilterra, alla modalità Domination nella mappa Point du Hoc e alla classica modalità Team Deathmatch sempre nella mappa Point du Hoc.

In questo video gameplay, invece, potete vedere da vicino i contenuti che saranno resi disponibili nella Beta privata (disponibile dal 25 al 28 agosto su PlayStation 4 e dal primo al 4 settembre sia su PS4 che su Xbox One). Ricordiamo che Call of Duty WW2 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 3 novembre.