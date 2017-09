Call of Duty WW2: quattro teaser trailer per i personaggi della campagna

Nella giornata odierna,hanno pubblicato quattro teaser trailer con cui veniamo introdotti ai personaggi della campagna single player di, nuovo atteso episodio della serie sparatutto in arrivo il 3 novembre.

Il primo dei video ci presenta il protagonista principale dell'avventura, Ronald “Red” Daniels; in seguito ci vengono mostrati Robert Zussman, migliore amico di Ronald; quindi William Pearson, leader del nostro team; ed infine il tenente Joseph Turner.

Lasciandovi alla visione dei teaser trailer che trovate in testata e in calce alla notizia, ricordiamo che Call of Duty WW2 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal 3 novembre 2017. Qui potete dare uno sguardo al trailer ufficiale della campagna pubblicato nella giornata di ieri.