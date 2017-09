Call of Duty WW2: Sledgehammer svela nuovi dettagli sulla modalità Zombie

Durante un'intervista pubblicata sul PlayStation Blog , il senior director diJon Horsley ha parlato della modalitàdi, svelandone alcuni dettagli. Il team mira a creare l'esperienza zombie più spaventosa a cui abbia mai lavorato.

"La modalità è basata sull'eccitante co-op a 4 giocatori contro le crescenti ondate di zombie, sullo sfondo di un tranquillo villaggio della Bavaria ambientato nella Germania degli ultimi anni della WW2. I giocatori saranno trasportati in un angolo terrificante della città, dove sanguinose fogne, laboratori malvagi e tombe antiche riveleranno i loro segreti più oscuri. Ci saranno anche diverse tipologie di zombie, ognuna caratterizzata da un ruolo specifico, come gli zombi fiammeggianti." dichiara Jon Horsley.

Come ribadito in più occasioni, inoltre, con la modalità Nazi Zombies di Call of Duty WW2 lo sviluppatore intende realizzare l'esperienza zombie più spaventosa a cui abbia mai lavorato. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 3 novembre.