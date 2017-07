(Video Rimosso) COD WW2: trapela il nuovo trailer della modalità Zombie

- Il video è stato rimosso e non è più disponibile per la visione. Per il reveal ufficiale dinon ci resta che attendere giovedì 20 luglio, data scelta daper annunciare la modalità Zombie di

Nelle ultime ore, è comparso in rete un leak che svelerebbe il nuovo trailer della modalità Zombie di Call of Duty WW2: Army of the Undead. Sledgehammer e Activision torneranno a presentare ufficialmente il suo atteso titolo solo al Comic-Con di San Diego, fissato per il prossimo 20 luglio.



Il filmato (ora rimosso), non presenta una qualità eccelsa, ma permette di dare un primo sguardo al lavoro svolto da Sledgehammer: lo stile sembrerebbe essere leggermente più "dark" rispetto ai capitoli precedenti, considerando anche che diversi membri fondatori della software house provengono da Visceral Games, autori di Dead Space. Ricordiamo che Call of Duty: WW2 uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 3 novembre 2017. La modalità Zombie del gioco vedrà la presenza di David Tennant.