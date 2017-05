Call of Duty WW2 uscirà anche su Switch? Emergono nuovi rumor

è stato annunciato al momento solo su PlayStation 4, Xbox One e PC ma sembra chesia al lavoro sul, ipotesi che potrebbe essere stata confermata anche dal sito ufficiale del gioco.

Come saprete, sul sito di Call of Duty è possibile linkare il proprio account al profilo PlayStation Network, Xbox LIVE e Steam, nonchè al proprio Nintendo Account. Questa opzione è stata recentemente integrata dopo essere stata rimossa nel 2012, poco dopo il lancio di Call of Duty Black Ops II su Wii U.

Inoltre, una fonte (anonima) avrebbe riferito a Badfive.com che la versione Switch di Call of Duty WWII sarà annunciata durante il Nintendo Direct in programma per l'E3 2017. Al momento, vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali conferme o smentite.